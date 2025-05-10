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10 мая, 13:45

Британский военный корабль с кортежем из вертолёта перехватил российскую подлодку в Ла-Манше

N-tv: Британский флот перехватил российскую подлодку «Краснодар» в Ла-Манше

Подлодка «Краснодар». Обложка © Wikipedia

Подлодка «Краснодар». Обложка © Wikipedia

Российская подводная лодка «Краснодар» при проходе через пролив Ла-Манш попала под пристальное внимание Королевского флота Великобритании. Британские военные перехватили субмарину у берегов Франции, наблюдая за ней с вертолёта. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

Наблюдение за дизель-электрической подлодкой велось как с воздуха — при помощи вертолёта, так и с моря — британским военным кораблём HMS Tyne, который, как сообщается, перехватил российский аппарат. Телеканал также опубликовал подтверждающее видео.

Субмарина Б-265 «Краснодар» проекта 636.3 «Варшавянка» совершала переход из Средиземного моря, возвращаясь в Россию. Подлодки этого проекта входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Других данных об этом инциденте не приводится.

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А ранее Life.ru сообщал, что ВМС Эстонии взяли на абордаж танкер «теневого флота» России по пути в порт Усть-Луга. Иностранное ведомство объяснило, что это было сделано для проверки документов и статуса.

Владимир Озеров
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