В США оценили российскую подводную лодку «Пермь» с гиперзвуковой ракетой

На воду спущена атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Издание также уточнило цифру подводных лодок, которые на данный момент имеются у России. По информации американского агентства, РФ обладает шестью субмаринами проектов 885 и 885М. На данный момент ещё три находятся на этапе постройки.

«В отличие от подлодок советской постройки, «Ясени» и «Ясени-М» — многоцелевые: помимо задач по поиску и уничтожению, они также могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска», — говорится в публикации.