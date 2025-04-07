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7 апреля, 08:24

В США оценили российскую подводную лодку «Пермь» с гиперзвуковой ракетой

TNI: Россия спустила на воду АПЛ «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

АПЛ «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Обложка © Kremlin.ru

АПЛ «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Обложка © Kremlin.ru

На воду спущена атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Издание также уточнило цифру подводных лодок, которые на данный момент имеются у России. По информации американского агентства, РФ обладает шестью субмаринами проектов 885 и 885М. На данный момент ещё три находятся на этапе постройки.

«В отличие от подлодок советской постройки, «Ясени» и «Ясени-М» — многоцелевые: помимо задач по поиску и уничтожению, они также могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска», — говорится в публикации.

Путин пообщался с экипажем атомной подлодки «Архангельск» за чашкой чая
Путин пообщался с экипажем атомной подлодки «Архангельск» за чашкой чая

Напомним, ранее президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». После этого Путин посетил предприятие «Атомфлот», специализирующееся на ледокольном обеспечении арктических проектов.

Мария Любицкая
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