ВМС Эстонии взяли на абордаж танкер «теневого флота» России по пути в порт Усть-Луга

Силы обороны Эстонии задержали в Балтийском море танкер Kiwala, который следовал в порт Усть-Луга Ленинградской области, связав его с российским «теневым флотом». В ВМС утверждают, что это было сделано для проверки документов и статуса.

«Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания — проверка документов и юридического статуса судна», — сообщает издание Postimees.

Судно Kiwala, предположительно, двигалось в российский порт вдоль территориальных вод Эстонии в Таллиннском заливе. В настоящее время рядом с танкером находятся корабли военно-морского флота страны. Начальник департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что судно находится под санкциями, у него отсутствует флаг какого-либо государства.