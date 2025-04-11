ВМС Эстонии взяли на абордаж танкер «теневого флота» России по пути в порт Усть-Луга
Postimees: В Эстонии задержали идущий в РФ танкер Kiwala для проверки документов
Танкер Kiwala. Обложка © ТАСС / Stefan Sauer
Силы обороны Эстонии задержали в Балтийском море танкер Kiwala, который следовал в порт Усть-Луга Ленинградской области, связав его с российским «теневым флотом». В ВМС утверждают, что это было сделано для проверки документов и статуса.
«Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии... командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания — проверка документов и юридического статуса судна», — сообщает издание Postimees.
Судно Kiwala, предположительно, двигалось в российский порт вдоль территориальных вод Эстонии в Таллиннском заливе. В настоящее время рядом с танкером находятся корабли военно-морского флота страны. Начальник департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что судно находится под санкциями, у него отсутствует флаг какого-либо государства.
Ранее стало известно, что танкер Andaman Skies с российской нефтью не пустили в индийский порт Вадинар для разгрузки. Несмотря на то, что он шёл под флагом Гондураса, судно тоже называется частью «теневого флота» России. Причиной отказа в доступе объявили отсутствие необходимых документов.