Названы две основные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Минтранс установил, что нефтетанкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» могли находиться в Азовском море только в ноябре, однако их капитаны проигнорировали ограничения, оставшись до декабря. По данным Ространснадзора, на «Волгонефти-212» должно было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей. В реальности же судоводителей было двое, и лишь один из них соответствовал требованиям по дипломированию. На втором танкере ситуация аналогичная.