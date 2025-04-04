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4 апреля, 11:13

Названы две основные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Старовойт: Танкеры «Волгонефть» затонули из-за невыполнения сезонных ограничений

Демонтаж танкера. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Демонтаж танкера. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Невыполнение сезонных ограничений плавания судов и кадровый недокомплект являются главными причинами крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — приводит пресс-служба правительства слова Старовойта.

Министр добавил, что суда не были укомплектованы квалифицированными кадрами, как того требуют акты Минтранса. Материалы расследования переданы в СК.

Минтранс установил, что нефтетанкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» могли находиться в Азовском море только в ноябре, однако их капитаны проигнорировали ограничения, оставшись до декабря. По данным Ространснадзора, на «Волгонефти-212» должно было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей. В реальности же судоводителей было двое, и лишь один из них соответствовал требованиям по дипломированию. На втором танкере ситуация аналогичная.

Возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Завершено расследование причин крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе
Завершено расследование причин крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе

Напомним, что в декабре 2024 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрубило волнами в Керченском проливе. В результате в море вытекло несколько тысяч тонн мазута. В Минтрансе сообщили, что затонувшие части танкеров поднимут на поверхность в 2026 году.

Никита Никонов
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