Названы две основные причины крушения танкеров в Керченском проливе
Старовойт: Танкеры «Волгонефть» затонули из-за невыполнения сезонных ограничений
Демонтаж танкера. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Невыполнение сезонных ограничений плавания судов и кадровый недокомплект являются главными причинами крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — приводит пресс-служба правительства слова Старовойта.
Министр добавил, что суда не были укомплектованы квалифицированными кадрами, как того требуют акты Минтранса. Материалы расследования переданы в СК.
Минтранс установил, что нефтетанкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» могли находиться в Азовском море только в ноябре, однако их капитаны проигнорировали ограничения, оставшись до декабря. По данным Ространснадзора, на «Волгонефти-212» должно было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей. В реальности же судоводителей было двое, и лишь один из них соответствовал требованиям по дипломированию. На втором танкере ситуация аналогичная.
Возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией».
Напомним, что в декабре 2024 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрубило волнами в Керченском проливе. В результате в море вытекло несколько тысяч тонн мазута. В Минтрансе сообщили, что затонувшие части танкеров поднимут на поверхность в 2026 году.