Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе

Подъём на поверхность затонувших частей танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе возможен не раньше 2026 года. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт.

Затонувший танкер «Волгонефть-212». Видео © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

По его словам, в этом году до наступления штормов осенью необходимо обеспечить локализацию затонувших частей, чтобы мазут не вытек в море.

«А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов и всех трех затонувших частей», — сказал глава Минтранса.

Защищать море от мазута будут коффердамы. Они не помешают судоходству, уточнил вице-премьер Виталий Савельев.

Начать работы планируется со среза выступающих элементов конструкций и поднятия их на поверхность. Затем на глубине до 20 метров установят три защитных коффердама общим весом более 4,5 тысячи тонн. По периметру вобьют сваи для фиксации.