Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе
Старовойт: Затонувшие части танкеров «Волгонефть» поднимут в 2026 году
Подъём на поверхность затонувших частей танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе возможен не раньше 2026 года. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт.
Затонувший танкер «Волгонефть-212». Видео © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край
По его словам, в этом году до наступления штормов осенью необходимо обеспечить локализацию затонувших частей, чтобы мазут не вытек в море.
«А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов и всех трех затонувших частей», — сказал глава Минтранса.
Защищать море от мазута будут коффердамы. Они не помешают судоходству, уточнил вице-премьер Виталий Савельев.
Начать работы планируется со среза выступающих элементов конструкций и поднятия их на поверхность. Затем на глубине до 20 метров установят три защитных коффердама общим весом более 4,5 тысячи тонн. По периметру вобьют сваи для фиксации.
На следующем этапе проведут откачку мазута, сейчас эксперты обсуждают, как лучше всего это сделать. Далее предстоит подъём частей танкеров и коффердамов. Окончание работ намечено на следующий год.
Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. С последствиями катастрофы помогают бороться волонтёры. Правительство РФ в начале марта выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию ЧП. Тем временем курортный сезон в районах, пострадавших от разлива мазута, также под большим вопросом. Эксперты советуют туристам избегать отдыха в таких местах. Мэрия Анапы недавно подала иск на 211 миллионов рублей к владельцам танкеров.