Кабмин выделил дополнительные 100 млн на ликвидацию ЧП в Керченском проливе

Российское правительство выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующий документ уже подписан.

«Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — сообщила пресс-служба правительства.

Выделенные средства переданы Росморречфлоту для закупки боновых заграждений и биосорбента, который позволит локализовать и ликвидировать разлив мазута. Из федерального финансирования приобретут по меньшей мере 12 километров боновых заграждений и 30 тонн биосорбента. В правительстве напомнили, что ранее из резервного фонда выделили 1,5 миллиарда рублей на работы по очищению и утилизации замазученного песка.