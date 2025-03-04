Кабмин выделил дополнительные 100 млн на ликвидацию ЧП в Керченском проливе
Российское правительство выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующий документ уже подписан.
«Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — сообщила пресс-служба правительства.
Выделенные средства переданы Росморречфлоту для закупки боновых заграждений и биосорбента, который позволит локализовать и ликвидировать разлив мазута. Из федерального финансирования приобретут по меньшей мере 12 километров боновых заграждений и 30 тонн биосорбента. В правительстве напомнили, что ранее из резервного фонда выделили 1,5 миллиарда рублей на работы по очищению и утилизации замазученного песка.
В настоящее время ведётся комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идёт сбор мазута со дна Чёрного моря, продолжается очистка пляжей, а также ведётся усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.
Напомним, в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе. Оба судна потерпели крушение, одному из них буквально оторвало нос мощными волнами. В акваторию выплеснулось порядка трёх тысяч тонн мазута. В феврале к берегам Анапы прибило новую порцию нефтепродуктов. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются, в них активно участвуют добровольцы.
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