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4 марта, 11:27

Кабмин выделил дополнительные 100 млн на ликвидацию ЧП в Керченском проливе

Российское правительство выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, соответствующий документ уже подписан.

«Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года»,сообщила пресс-служба правительства.

Выделенные средства переданы Росморречфлоту для закупки боновых заграждений и биосорбента, который позволит локализовать и ликвидировать разлив мазута. Из федерального финансирования приобретут по меньшей мере 12 километров боновых заграждений и 30 тонн биосорбента. В правительстве напомнили, что ранее из резервного фонда выделили 1,5 миллиарда рублей на работы по очищению и утилизации замазученного песка.

В настоящее время ведётся комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идёт сбор мазута со дна Чёрного моря, продолжается очистка пляжей, а также ведётся усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.

У погибшего при сборе мазута водолаза из Анапы остались жена и двое детей
У погибшего при сборе мазута водолаза из Анапы остались жена и двое детей

Напомним, в декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе. Оба судна потерпели крушение, одному из них буквально оторвало нос мощными волнами. В акваторию выплеснулось порядка трёх тысяч тонн мазута. В феврале к берегам Анапы прибило новую порцию нефтепродуктов. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются, в них активно участвуют добровольцы.

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Юрий Лысенко
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