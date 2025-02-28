У погибшего при сборе мазута водолаза из Анапы остались жена и двое детей

В Краснодарском крае во время работ по сбору мазута со дна Чёрного моря погиб спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Семён Луговой. Он не всплыл на поверхность, поэтому на его поиски направили страховочного водолаза, сообщили в министерстве.

«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — говорится в сообщении.

Семён Луговой был спасателем первого класса, служит в системе МЧС России с 2011 года. За это время он принимал участие в многочисленных спасательных операциях, добросовестно и ответственно выполняя свои задачи в самых трудных и опасных обстоятельствах, заявили в ведомстве. У Семёна осталась супруга и двое детей. Ему было 37 лет.

Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.