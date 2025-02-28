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Регион
28 февраля, 14:16

Водолаз погиб в Анапе при работах по сбору мазута

В Анапе Краснодарского края водолаз умер при работах по сбору мазута со дна Чёрного моря. Об этом пишет телеграм-канал «Краснодар и край».

Медики пытались реанимировать аквалангиста в течение 40 минут. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

Аквалангист работал в курортном посёлке Джемете, когда потерял сознание. Его вытащили на пирс с помощью страховочного троса без признаков жизни. Медики 40 минут пытались откачать мужчину, но безуспешно. Трагедия произошла во время парного спуска. Видео реанимационных мероприятий опубликовал в своём телеграм-канале местный блогер Юрий Озаровский.

На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута
На побережье Кубани обнаружили новые выбросы мазута

Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В феврале там произошёл новый выброс мазута. Волонтёры до сих пор помогают справляться с последствиями катастрофы.

Обложка ©

Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

Никита Никонов
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