Водолаз погиб в Анапе при работах по сбору мазута
В Анапе Краснодарского края водолаз умер при работах по сбору мазута со дна Чёрного моря. Об этом пишет телеграм-канал «Краснодар и край».
Медики пытались реанимировать аквалангиста в течение 40 минут. Видео © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете
Аквалангист работал в курортном посёлке Джемете, когда потерял сознание. Его вытащили на пирс с помощью страховочного троса без признаков жизни. Медики 40 минут пытались откачать мужчину, но безуспешно. Трагедия произошла во время парного спуска. Видео реанимационных мероприятий опубликовал в своём телеграм-канале местный блогер Юрий Озаровский.
Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В феврале там произошёл новый выброс мазута. Волонтёры до сих пор помогают справляться с последствиями катастрофы.
Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете