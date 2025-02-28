Водолаз погиб в Анапе при работах по сбору мазута

В Анапе Краснодарского края водолаз умер при работах по сбору мазута со дна Чёрного моря. Об этом пишет телеграм-канал «Краснодар и край».

Аквалангист работал в курортном посёлке Джемете, когда потерял сознание. Его вытащили на пирс с помощью страховочного троса без признаков жизни. Медики 40 минут пытались откачать мужчину, но безуспешно. Трагедия произошла во время парного спуска. Видео реанимационных мероприятий опубликовал в своём телеграм-канале местный блогер Юрий Озаровский.