Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей против владельцев танкеров «Волгонефть»

Мэрия Анапы планирует взыскать 211 миллионов рублей с судовладельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Деньги, которые получат власти региона — будут направлены на ликвидацию последствий ЧС. Исковое заявление к компаниям подали в арбитражный суд Краснодарского края, сообщили на сайте мэрии.

«Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — говорится в сообщении городской администрации.