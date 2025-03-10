Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей против владельцев танкеров «Волгонефть»
Мэрия Анапы планирует взыскать 211 миллионов рублей с судовладельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Деньги, которые получат власти региона — будут направлены на ликвидацию последствий ЧС. Исковое заявление к компаниям подали в арбитражный суд Краснодарского края, сообщили на сайте мэрии.
«Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — говорится в сообщении городской администрации.
Власти отметили, что крушение танкеров нанесло ущерб природной среде не только города-курорта, но также Краснодарского края и Крыма, в результате которого был введён режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.
Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрушили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате этой катастрофы в море оказалось около трёх тысяч тонн мазута. В феврале произошёл новый выброс нефтепродуктов. Волонтёры по-прежнему оказывают помощь в ликвидации последствий этой трагедии.
Telegram / Минтранс России