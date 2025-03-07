На Кубани завершили работы по разделке кормы танкера «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае завершили работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239», который находится на мели у мыса Панагия. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Под Краснодаром разобрали кормовую часть танкера. Видео © Telegram / Минтранс России

«Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца… Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что первый этап демонтажа танкера начался 31 января — тогда специалисты начали резать переходный мостик. После этого была разобрана вся надстройка судна, включая внутренние помещения. Затем специалисты к самому сложному этапу операции — разделке подводной части танкера.