На Кубани завершили работы по разделке кормы танкера «Волгонефть-239»
Минтранс: Под Краснодаром завершили демонтаж кормовой части «Волгонефти-239»
Разобранное судно. Обложка © Telegram / Минтранс России
В Краснодарском крае завершили работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239», который находится на мели у мыса Панагия. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Под Краснодаром разобрали кормовую часть танкера. Видео © Telegram / Минтранс России
«Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки два месяца… Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что первый этап демонтажа танкера начался 31 января — тогда специалисты начали резать переходный мостик. После этого была разобрана вся надстройка судна, включая внутренние помещения. Затем специалисты к самому сложному этапу операции — разделке подводной части танкера.
В Минтрансе отметили, что последние фрагменты судна вывозят на переплавку. Работники «Морспасслужбы» уже начали зачищать территорию, на которой велись работы по утилизации кормовой части «Волгонефти-239».
Напомним, что в декабре 2024 года мощные волны разрубили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате катастрофы в море попало около трёх тысяч тонн мазута. В феврале там произошёл новый выброс нефтепродуктов. Волонтёры до сих пор помогают справляться с последствиями катастрофы.