«Последствия халатности»: Путин высказался о ЧП с танкерами в Чёрном море
Путин: Крушение танкеров с нефтепродуктами показало последствия халатности
Разлив нефтепродуктов в Чёрном море, вызванный крушением танкеров в Керченском проливе, продемонстрировал серьёзные последствия халатности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП).
«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Чёрном море в конце прошлого года показало, к каким тяжёлым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы. Тем временем Правительство РФ выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию ЧП. Курортный сезон в регионах, пострадавших от разлива мазута, также под большим вопросом. Эксперты советуют туристам избегать отдыха в таких местах.
Life.ru