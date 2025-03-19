«Последствия халатности»: Путин высказался о ЧП с танкерами в Чёрном море

Разлив нефтепродуктов в Чёрном море, вызванный крушением танкеров в Керченском проливе, продемонстрировал серьёзные последствия халатности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП).

«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Чёрном море в конце прошлого года показало, к каким тяжёлым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», — подчеркнул глава государства.