Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута

С повышением температуры воздуха и воды в Чёрном море на берегу Анапы начали фиксировать выбросы новых фракций нефтепродуктов, которые прежде находились на глубине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телегерам-канале в среду.

В настоящий момент для уборки загрязненного песка на побережье задействовано более 1700 человек – это команды муниципалитетов, сотрудники МЧС, краевых спасательных служб и волонтеры. При необходимости численность группировки будет увеличена.