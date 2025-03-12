Поднялся из глубины: В Анапе из-за потепления фиксируют новые выбросы мазута
Губернатор Кондратьев сообщил о новых выбросах мазута в Анапе из-за потепления
С повышением температуры воздуха и воды в Чёрном море на берегу Анапы начали фиксировать выбросы новых фракций нефтепродуктов, которые прежде находились на глубине. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телегерам-канале в среду.
В настоящий момент для уборки загрязненного песка на побережье задействовано более 1700 человек – это команды муниципалитетов, сотрудники МЧС, краевых спасательных служб и волонтеры. При необходимости численность группировки будет увеличена.
«Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны. Но уже сейчас очевидно, что предприятиям санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района необходима поддержка, нужно помочь сохранить бизнес и коллективы», — добавил глава региона.
Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы.