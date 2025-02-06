В Анапу закупили 100 тонн сорбента, который растворяет нефть
Фонд ЦСКА и ООО «Фрондайк» закупили 100 тонн сорбента для Анапы
100 тон сорбента для Анапы. Фото © Предоставлено Life.ru
Для ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море руководство Фонда ЦСКА и ООО «Фрондайк» закупили многофункциональный сорбент нефти «Эрид гроу». Его используют для очистки береговой линии и акватории Анапы.
Сорбент для Анапы. Видео © Предоставлено Life.ru
Сорбент способен поглотить все типы углеводородных загрязнителей как на земной, так и на водной поверхности с последующим ускоренным восстановлением территорий. «Эрид гроу» — исключительно природный материал, изготовленный на основе торфа по специальной технологии, поэтому он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.
Сорбент. Фото © Предоставлено Life.ru
Сорбент выполняет роль барьера, ограничивает зоны загрязнения и предотвращает распространение мазута как вширь, так и вглубь воды. 100 тонн «Эрид гроу» на грузовиках направились в Анапу, первый груз в размере 20 тонн был доставлен 31 января 2025 года. Оставшийся сорбент привезут в город на следующей неделе.
Первые 20 тонн сорбента уже доставили. Фото © Предоставлено Life.ru
Президент Фонда ЦСКА Юрий Миронов и вице-президент фонда Александр Кравцов выразили благодарность министру МЧС по Краснодарскому краю Сергею Штрикову и заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Максиму Королькову, а также всем волонтёрам, участвующим в проекте помощи Анапе. Руководство фонда призвало юридические лица, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных людей принять самое активное участие в проекте.
Ранее в Анапе в районе Джемете заметили новые выбросы мазута. Нефтепродукты не тонут, несмотря на погоду в +4 градуса. На пляжах продолжают работать волонтёры и спасатели. Напомним, что разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря. Бедствие потерпели два танкера с топливом — в результате в море попало около трёх тысяч тонн нефтепродуктов. Пятно достигло побережья Крыма, а также пляжей Анапы.