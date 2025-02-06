В Анапу закупили 100 тонн сорбента, который растворяет нефть

Для ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море руководство Фонда ЦСКА и ООО «Фрондайк» закупили многофункциональный сорбент нефти «Эрид гроу». Его используют для очистки береговой линии и акватории Анапы.

Сорбент для Анапы. Видео © Предоставлено Life.ru

Сорбент способен поглотить все типы углеводородных загрязнителей как на земной, так и на водной поверхности с последующим ускоренным восстановлением территорий. «Эрид гроу» — исключительно природный материал, изготовленный на основе торфа по специальной технологии, поэтому он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Сорбент. Фото © Предоставлено Life.ru

Сорбент выполняет роль барьера, ограничивает зоны загрязнения и предотвращает распространение мазута как вширь, так и вглубь воды. 100 тонн «Эрид гроу» на грузовиках направились в Анапу, первый груз в размере 20 тонн был доставлен 31 января 2025 года. Оставшийся сорбент привезут в город на следующей неделе.

Первые 20 тонн сорбента уже доставили. Фото © Предоставлено Life.ru