Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 10:04

В Анапу закупили 100 тонн сорбента, который растворяет нефть

Фонд ЦСКА и ООО «Фрондайк» закупили 100 тонн сорбента для Анапы

100 тон сорбента для Анапы. Фото © Предоставлено Life.ru

100 тон сорбента для Анапы. Фото © Предоставлено Life.ru

Для ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море руководство Фонда ЦСКА и ООО «Фрондайк» закупили многофункциональный сорбент нефти «Эрид гроу». Его используют для очистки береговой линии и акватории Анапы.

Сорбент для Анапы. Видео © Предоставлено Life.ru

Сорбент способен поглотить все типы углеводородных загрязнителей как на земной, так и на водной поверхности с последующим ускоренным восстановлением территорий. «Эрид гроу» — исключительно природный материал, изготовленный на основе торфа по специальной технологии, поэтому он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Сорбент. Фото © Предоставлено Life.ru

Сорбент. Фото © Предоставлено Life.ru

Сорбент выполняет роль барьера, ограничивает зоны загрязнения и предотвращает распространение мазута как вширь, так и вглубь воды. 100 тонн «Эрид гроу» на грузовиках направились в Анапу, первый груз в размере 20 тонн был доставлен 31 января 2025 года. Оставшийся сорбент привезут в город на следующей неделе.

Первые 20 тонн сорбента уже доставили. Фото © Предоставлено Life.ru

Первые 20 тонн сорбента уже доставили. Фото © Предоставлено Life.ru

Президент Фонда ЦСКА Юрий Миронов и вице-президент фонда Александр Кравцов выразили благодарность министру МЧС по Краснодарскому краю Сергею Штрикову и заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Максиму Королькову, а также всем волонтёрам, участвующим в проекте помощи Анапе. Руководство фонда призвало юридические лица, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных людей принять самое активное участие в проекте.

Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе из Чёрного моря после 1000 экспертиз
Роспотребнадзор не выявил нарушений в рыбе из Чёрного моря после 1000 экспертиз

Ранее в Анапе в районе Джемете заметили новые выбросы мазута. Нефтепродукты не тонут, несмотря на погоду в +4 градуса. На пляжах продолжают работать волонтёры и спасатели. Напомним, что разлив мазута в Керченском проливе произошёл 15 декабря. Бедствие потерпели два танкера с топливом — в результате в море попало около трёх тысяч тонн нефтепродуктов. Пятно достигло побережья Крыма, а также пляжей Анапы.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar