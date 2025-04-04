Завершено расследование причин крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе
Работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239». Обложка © Telegram/Минтранс России
Специалисты закончили выяснять причины аварии нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об это сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Комиссия постановила, что авария произошла по вине капитанов судов и судовладельцев, которые не соблюдали ограничения, связанные с сезоном плавания в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Вместе с тем в экипажах не хватало опытных моряков и специалистов.
«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований, составила 84 943 948 679 руб», — сказано в публикации.
Напомним, что в декабре 2024 года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» рассекло волнами в Керченском проливе. Из-за этого в море утекло несколько тысяч тонн мазута. В результате с катастрофическими последствиями столкнулась местная флора и фауна. Многих птиц пришлось отмывать от нефтепродуктов. В Минтрансе сообщали, что затонувшие части танкеров поднимут на поверхность в 2026 году.