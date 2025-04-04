Завершено расследование причин крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе

Специалисты закончили выяснять причины аварии нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об это сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Комиссия постановила, что авария произошла по вине капитанов судов и судовладельцев, которые не соблюдали ограничения, связанные с сезоном плавания в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Вместе с тем в экипажах не хватало опытных моряков и специалистов.