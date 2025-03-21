В Новороссийске начали выпускать на волю отмытых от мазута птиц
Волонтёр Тарасова: Некоторых спасённых от мазута птиц отправляют в зоопарк
Волонтёрский штаб «Баклан» располагается в Новороссийске и, как и другие подобные организации, продолжает оказывать помощь птицам, пострадавшим от загрязнения мазутом. Ангелина Тарасова, одна из инициаторов штаба по спасению птиц, сообщила, что некоторые из них были направлены в реабилитационный центр, а другие — в зоопарк в Пятигорске. В основном среди них находятся кряквы, бакланы и чайки.
«На данный момент у нас не более 10 птиц находятся на передержке в стационаре. Это чомги, поганки, чайки, гагары. К сожалению, птиц погибло очень много, порядка 90% по всем штабам. Можно сказать, что это падеж был. Всё зависело от времени. Первые поступившие птицы были с интоксикацией мазутом. Далее птицы поступали с интоксикацией от мазутной рыбы. И в последнее время в основном идёт истощение, потому что рыбы в акватории нет», — рассказала Тарасова kp.ru.
Сначала большинство птиц доставляли в реабилитационный центр «Жемчужная» в Анапе, откуда их позже выпускали на свободу. Однако теперь состоялся первый выпуск пернатых именно из центра «Баклан». За остальными птицами продолжают наблюдать и проводят тесты в специальных бассейнах. Перед тем как выпустить на волю, каждая птица проводит в бассейне не менее 24 часов.
Напомним,15 декабря в Керченском проливе пошли ко дну два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате разлива нефтепродуктов пострадали многие виды животных, в частности птицы. Волонтёры сразу преступили к спасению обитателей. На Кубани добровольцы изобрели средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса. Во всём регионе спасли уже более двух тысяч пернатых.
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