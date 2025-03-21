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21 марта, 17:31

В Новороссийске начали выпускать на волю отмытых от мазута птиц

Волонтёр Тарасова: Некоторых спасённых от мазута птиц отправляют в зоопарк

Волонтёрский штаб «Баклан» располагается в Новороссийске и, как и другие подобные организации, продолжает оказывать помощь птицам, пострадавшим от загрязнения мазутом. Ангелина Тарасова, одна из инициаторов штаба по спасению птиц, сообщила, что некоторые из них были направлены в реабилитационный центр, а другие — в зоопарк в Пятигорске. В основном среди них находятся кряквы, бакланы и чайки.

«На данный момент у нас не более 10 птиц находятся на передержке в стационаре. Это чомги, поганки, чайки, гагары. К сожалению, птиц погибло очень много, порядка 90% по всем штабам. Можно сказать, что это падеж был. Всё зависело от времени. Первые поступившие птицы были с интоксикацией мазутом. Далее птицы поступали с интоксикацией от мазутной рыбы. И в последнее время в основном идёт истощение, потому что рыбы в акватории нет», — рассказала Тарасова kp.ru.

Сначала большинство птиц доставляли в реабилитационный центр «Жемчужная» в Анапе, откуда их позже выпускали на свободу. Однако теперь состоялся первый выпуск пернатых именно из центра «Баклан». За остальными птицами продолжают наблюдать и проводят тесты в специальных бассейнах. Перед тем как выпустить на волю, каждая птица проводит в бассейне не менее 24 часов.

Орнитолог объяснила, почему отмытых от мазута птиц нужно скорее отпускать на волю
Орнитолог объяснила, почему отмытых от мазута птиц нужно скорее отпускать на волю

Напомним,15 декабря в Керченском проливе пошли ко дну два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате разлива нефтепродуктов пострадали многие виды животных, в частности птицы. Волонтёры сразу преступили к спасению обитателей. На Кубани добровольцы изобрели средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса. Во всём регионе спасли уже более двух тысяч пернатых.

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Александра Мышляева
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