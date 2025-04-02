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Регион
2 апреля, 08:52

Волонтёры начали первыми: Краснов раскритиковал МЧС за бездействие после ЧП с танкерами на Кубани

Краснов: Сначала устранением мазута на Кубани занимались волонтёры, а не МЧС

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / Роман Наумов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подверг критике действия МЧС после утечки мазута с танкеров «Волгонефть» в Краснодарском крае. Глава надзорного ведомства отметил, что первыми к ликвидации последствий приступили волонтёры.

«Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтёры, а не силы МЧС и других ведомств», — подчеркнул Краснов в своём ежегодном докладе в Совете Федерации.

Он добавил, что Генеральная прокуратура добилась увеличения численности группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Также президенту России Владимиру Путину было доложено о необходимости ввести федеральный режим ЧС. В настоящее время сотрудники ГП контролируют подъём затонувших танкеров и утилизацию загрязнённого грунта. Кроме того, по всей стране идут проверки танкерного флота.

Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе
Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе

Напомним, в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попали тысячи тонн мазута. В результате разлива нефтепродуктов пострадали многие виды животных, в частности птицы. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы.

Никита Никонов
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