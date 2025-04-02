Волонтёры начали первыми: Краснов раскритиковал МЧС за бездействие после ЧП с танкерами на Кубани

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подверг критике действия МЧС после утечки мазута с танкеров «Волгонефть» в Краснодарском крае. Глава надзорного ведомства отметил, что первыми к ликвидации последствий приступили волонтёры.

«Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтёры, а не силы МЧС и других ведомств», — подчеркнул Краснов в своём ежегодном докладе в Совете Федерации.