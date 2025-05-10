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10 мая, 16:29

В ВМФ ответили на данные о «перехвате» российской подлодки

В ВМФ назвали перехват российской подлодки невозможным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman

Подводные силы ВМФ успешно осуществляют плановые учебно-боевые миссии в акваториях Мирового океана, перехват российских субмарин технически неосуществим. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в главкомате ВМФ РФ.

«Формулировка «перехватил» выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом», — сказал собеседник издания.

Как уточнил источник, данная подводная лодка завершила выполнение учебно-боевых заданий в акватории Средиземного моря и следовала на свою постоянную базу. Он подчеркнул, что подобные манёвры являются рутинной практикой и не содержат никакой сенсационной составляющей.

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Ранее появилась информация, что подводная лодка ВМФ России «Краснодар» при транзите через акваторию Ла-Манша оказалась в зоне оперативного контроля со стороны ВМС Великобритании. Как сообщают источники, британские военные специалисты перехватили субмарину с воздушного судна в районе французского побережья.

Александра Мышляева
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