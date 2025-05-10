В ВМФ ответили на данные о «перехвате» российской подлодки
В ВМФ назвали перехват российской подлодки невозможным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman
Подводные силы ВМФ успешно осуществляют плановые учебно-боевые миссии в акваториях Мирового океана, перехват российских субмарин технически неосуществим. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в главкомате ВМФ РФ.
«Формулировка «перехватил» выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом», — сказал собеседник издания.
Как уточнил источник, данная подводная лодка завершила выполнение учебно-боевых заданий в акватории Средиземного моря и следовала на свою постоянную базу. Он подчеркнул, что подобные манёвры являются рутинной практикой и не содержат никакой сенсационной составляющей.
Ранее появилась информация, что подводная лодка ВМФ России «Краснодар» при транзите через акваторию Ла-Манша оказалась в зоне оперативного контроля со стороны ВМС Великобритании. Как сообщают источники, британские военные специалисты перехватили субмарину с воздушного судна в районе французского побережья.