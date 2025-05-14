Стало известно, почему Венгрия и Словакия одобрят новый пакет санкций против России

Словакия и Венгрия решили одобрить новый пакет санкций ЕС против России. Как пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов, Братислава и Будапешт объяснили своё решение тем, что очередные рестрикции «относительно слабые».

По данным СМИ, новый пакет санкций ЕС предусматривает заморозку активов и запрет на въезд для высокопоставленных российских политических деятелей и бизнесменов. Кроме того, будет введён запрет на экспорт в Россию химических веществ, применяемых при создании вооружений. Санкции также коснутся компаний, помогающих обходить действующие ограничения.