Стало известно, почему Венгрия и Словакия одобрят новый пакет санкций против России
Euractiv: Словакия и Венгрия одобрят новые санкции против РФ ввиду их «слабости»
Виктор Орбан, Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP
Словакия и Венгрия решили одобрить новый пакет санкций ЕС против России. Как пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов, Братислава и Будапешт объяснили своё решение тем, что очередные рестрикции «относительно слабые».
По данным СМИ, новый пакет санкций ЕС предусматривает заморозку активов и запрет на въезд для высокопоставленных российских политических деятелей и бизнесменов. Кроме того, будет введён запрет на экспорт в Россию химических веществ, применяемых при создании вооружений. Санкции также коснутся компаний, помогающих обходить действующие ограничения.
Напомним, ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. При этом, как утверждает глава европейской дипломатии Кая Каллас, Евросоюз уже готовится к обсуждению 18-го по счёту пакета.