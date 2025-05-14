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Регион
14 мая, 07:18

ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России

AFP: Послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России

Фото © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Фото © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Послы стран Европейского союза согласовали введение 17-го пакета санкционных мер в отношении России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатов.

«Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России», – сказано в сообщении.

Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России
Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России

Ранее в Копенгагене верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила журналистам о своей уверенности в принятии нового пакета санкций на предстоящем заседании Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе. По её словам, Евросоюз уже приступил к подготовке к разработке 18-го пакета санкций.

Алиса Хуссаин
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