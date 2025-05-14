ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза согласовали введение 17-го пакета санкционных мер в отношении России. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатов.

Ранее в Копенгагене верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила журналистам о своей уверенности в принятии нового пакета санкций на предстоящем заседании Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе. По её словам, Евросоюз уже приступил к подготовке к разработке 18-го пакета санкций.