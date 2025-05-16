Президент Владимир Путин удивил китайских журналистов из Sohu своей реакцией на 17-й пакет санкций от Евросоюза. Представители СМИ отметили, что эмоциональный тон российского лидера оказался неожиданным и нетипичным для его публичных выступлений, приводит пересказ статьи АБН24.

На встрече «Деловой России» глава государства выразил явное недовольство. Он подчеркнул, что западные санкции вредят прежде всего тем, кто их вводит. Президент также резко отозвался о западных лидерах, назвав их «придурками» за продолжение санкционной политики. Китайские аналитики отметили, что такая прямота была неожиданной, так как Путин обычно сдержан в официальных выступлениях. Отказ от мягких формулировок продемонстрировал новую грань его публичной риторики.

Необычная реакция российского президента вызвала широкий резонанс в мире и стала предметом активного обсуждения среди экспертов.