Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 22:06

Мерц не исключил конфискации российских активов в новом пакете санкций ЕС

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что новый пакет санкций ЕС против России, который будет принят уже 20 мая, может включать положение о распоряжении замороженными российскими активами. В интервью изданию Die Zeit он отметил, что подобные действия несут серьёзные риски для стабильности европейских финансовых рынков.

При этом Мерц уточнил, что вопрос о поставке Киеву крылатых ракет Taurus в настоящее время не стоит.

Ранее глава немецкого правительства в эфире телеканала ZDF заявил, что 17-й пакет санкций уже полностью согласован и будет официально утверждён во вторник, вступив в силу немедленно после принятия.

В США восхитились решением Путина по Украине, подрывающим санкции Запада
В США восхитились решением Путина по Украине, подрывающим санкции Запада

Напомним, ранее Финляндия анонсировала начало работу над 18-м пакетом ограничительных мер, демонстрируя намерение ЕС продолжать усиление давления на Москву. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала принятие 17-й пакета «абсолютно правильным решением».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Фридрих Мерц
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar