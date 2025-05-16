Мерц не исключил конфискации российских активов в новом пакете санкций ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что новый пакет санкций ЕС против России, который будет принят уже 20 мая, может включать положение о распоряжении замороженными российскими активами. В интервью изданию Die Zeit он отметил, что подобные действия несут серьёзные риски для стабильности европейских финансовых рынков.

При этом Мерц уточнил, что вопрос о поставке Киеву крылатых ракет Taurus в настоящее время не стоит.

Ранее глава немецкого правительства в эфире телеканала ZDF заявил, что 17-й пакет санкций уже полностью согласован и будет официально утверждён во вторник, вступив в силу немедленно после принятия.