В США восхитились решением Путина по Украине, подрывающим санкции Запада
WP: Переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле сорвали санкционные планы ЕС
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Европа приложила немало усилий, чтобы склонить Вашингтон к введению очередного пакета санкций против России. Однако инициатива российского лидера Владимира Путина по проведению переговоров с Украиной в Стамбуле свела на нет все усилия стран ЕС. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в среде дипломатов.
«Как раз в тот момент, когда европейские чиновники стали замечать растущий скептицизм команды президента Дональда Трампа в отношении намерений России и начали обсуждать с официальными лицами США санкции, предложение президента Владимира Путина о переговорах изменило весь ход событий. Предложение о встрече поставило планы по введению санкций под сомнение», — сказано в публикации.
Издание утверждает, что Евросоюз не собирается отказываться от своей санкционной политики в отношении России и хочет продолжить давление на Москву. В частности европейские политики намерены нацелиться против финансовой и энергетической отраслей РФ.
Напомним, 14 мая ЕС согласовал введение 17-го пакета санкций против России. Главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту РФ. При этом ряд европейских политиков уже пообещали 18-й санкционный пакет.