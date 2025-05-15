В США восхитились решением Путина по Украине, подрывающим санкции Запада

Европа приложила немало усилий, чтобы склонить Вашингтон к введению очередного пакета санкций против России. Однако инициатива российского лидера Владимира Путина по проведению переговоров с Украиной в Стамбуле свела на нет все усилия стран ЕС. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники в среде дипломатов.

«Как раз в тот момент, когда европейские чиновники стали замечать растущий скептицизм команды президента Дональда Трампа в отношении намерений России и начали обсуждать с официальными лицами США санкции, предложение президента Владимира Путина о переговорах изменило весь ход событий. Предложение о встрече поставило планы по введению санкций под сомнение», — сказано в публикации.