Зеленский начал угрожать России из Анкары

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет просить о введении «жёстких санкций» против РФ, если она не покажет готовности к завершению конфликта на переговорах. На брифинге по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом он пригрозил обратиться к США, Европе и глобальному Югу.