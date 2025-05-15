Зеленский начал угрожать России из Анкары
Зеленский попросит США и ЕС о санкциях, если РФ не покажет готовность к миру
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock /FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет просить о введении «жёстких санкций» против РФ, если она не покажет готовности к завершению конфликта на переговорах. На брифинге по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом он пригрозил обратиться к США, Европе и глобальному Югу.
«Если Россия покажет, что не готова к миру, Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против неё жёсткие санкции», — заявил глава киевского режима.
Ранее Life.ru сообщал, что после нескольких часов тишины Владимир Зеленский заявил, что посылает украинскую делегацию в Стамбул на переговоры с Россией. При этом сам украинский политик там не появится. Возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров, компанию ему составят глава Офиса президента Ермак, министр иностранных дел Сибига и советник главы киевского режима Жовква.