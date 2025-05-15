Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 10:47

В ЕС заявили о подготовке 18-ого пакета санкций против России

МИД Финляндии: Евросоюз разработает 18-й пакет санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Европейский союз (ЕС) разрабатывает 18-й пакет экономических санкций в отношении России. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Я считаю, что 17-й пакет, который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнём разрабатывать новый пакет», — сказала глава ведомства на неформальной встречи глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье.

Глава МИД Франции вздумал «схватить Россию за горло»
Глава МИД Франции вздумал «схватить Россию за горло»

Напомним, 14 мая ЕС согласовал введение 17-го пакета санкций против России. Главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту РФ. Новые ограничения затронули 189 танкеров под различными флагами, задействованных в транспортировке российской нефти.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ЕС
  • Финляндия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar