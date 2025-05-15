В ЕС заявили о подготовке 18-ого пакета санкций против России
МИД Финляндии: Евросоюз разработает 18-й пакет санкций против РФ
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Европейский союз (ЕС) разрабатывает 18-й пакет экономических санкций в отношении России. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«Я считаю, что 17-й пакет, который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнём разрабатывать новый пакет», — сказала глава ведомства на неформальной встречи глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье.
Напомним, 14 мая ЕС согласовал введение 17-го пакета санкций против России. Главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту РФ. Новые ограничения затронули 189 танкеров под различными флагами, задействованных в транспортировке российской нефти.