В ЕС заявили о подготовке 18-ого пакета санкций против России

Европейский союз (ЕС) разрабатывает 18-й пакет экономических санкций в отношении России. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Я считаю, что 17-й пакет, который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнём разрабатывать новый пакет», — сказала глава ведомства на неформальной встречи глав МИД стран НАТО в турецкой Анталье.