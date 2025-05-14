Глава МИД Франции вздумал «схватить Россию за горло»

Франция намерена провести переговоры с Соединёнными Штатами о введении новых санкций против России. Как заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, цель ограничительных мер — «схватить Россию за горло». Слова министра цитирует Le Figaro.

«Россия нашла способы обойти блокаду, введённую Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — заявил он.

Барро сообщил, что обсудит вопрос ужесточения антироссийских санкций, в частности, с американским сенатором Линдси Грэмом* 15 мая в Турции. Последний является автором пакета ограничений против РФ, предусматривающего, среди прочего, пошлины на нефть.

Также глава МИД Франции призвал США и Европу подготовиться к применению «разрушительных» санкций, чтобы остановить продвижение России в СВО.