Глава МИД Франции вздумал «схватить Россию за горло»
Глава МИД Барро — о новых санкциях: Франция и США намерены схватить РФ за горло
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Обложка © ТАСС / АР
Франция намерена провести переговоры с Соединёнными Штатами о введении новых санкций против России. Как заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро, цель ограничительных мер — «схватить Россию за горло». Слова министра цитирует Le Figaro.
«Россия нашла способы обойти блокаду, введённую Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — заявил он.
Барро сообщил, что обсудит вопрос ужесточения антироссийских санкций, в частности, с американским сенатором Линдси Грэмом* 15 мая в Турции. Последний является автором пакета ограничений против РФ, предусматривающего, среди прочего, пошлины на нефть.
Также глава МИД Франции призвал США и Европу подготовиться к применению «разрушительных» санкций, чтобы остановить продвижение России в СВО.
Ранее сообщалось, что 14 мая Европейский союз согласовал введение 17-го пакета санкций против России. Основной целью новых рестрикций стало нанесение удара по энергетическому экспорту РФ. Под новые ограничительные меры попали 189 танкеров, плавающих под разными флагами, которые используются для перевозки российской нефти.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.