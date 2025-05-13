Франция передала Украине «всё, что могла», дальнейшее наращивание поставок техники и оборудования Киеву невозможно без ущерба для собственной безопасности страны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала TF1.

«Мы отдали Украине всё, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это и есть военная экономика. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы также не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности», — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что Франция уже поставила Незалежной значительное количество боеприпасов и техники, включая артиллерийские системы.

«Мы не только передали всё, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году всё, что мы производим, отправляется на Украину. Мы даже собрали пушки, которые продали другим, и отправили их на Украину. Так что мы сделали всё, что могли», — подчеркнул он.