«Для него смерти подобно»: Эксперт по лжи раскрыл причину реакции Макрона, застуканного с салфеткой

Специалист в области профайлинга и анализа жестов Илья Анищенко прокомментировал ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который оскандалился из-за салфетки. По мнению эксперта, сам предмет не имел особого значения — куда интереснее была мгновенная паническая реакция французского лидера. Заметив камеры, Макрон сначала схватил салфетку одной рукой, затем прикрыл её другой, а его мимика за считанные секунды отразила целую гамму эмоций: от страха до смущения.

Специалист поясняет, что такая реакция связана не с попыткой скрыть что-то предосудительное, а с нарциссическими чертами характера Макрона. Для людей этого психотипа крайне важен безупречный публичный образ — отсюда и театральные жесты вроде объятий и поцелуев с Зеленским. Появление салфетки, не вписывающейся в «идеальный сценарий», вызвало у него моментальный дискомфорт, так как разрушило тщательно выстроенный имидж.

«Естественно, это для него смерти подобно — показаться в непристойном виде. Поэтому он быстро прячет салфетку, у него буря эмоций на лице, которые он не контролирует. Потом он пытается адаптироваться — начинает шутить, продолжая тем временем прятать салфетку», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».