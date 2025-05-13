Сидят в бункере: Захарова назвала показательным молчание ФРГ о скандальном видео с Мерцем и Макроном
Захарова назвала показательным молчание ФРГ по поводу видео с Мерцем и Макроном
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Отсутствие реакции немецких властей на нашумевшее видео с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорит само за себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».
«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят», — отметила дипломат.
Захарова обратила внимание, как оперативно Елисейский дворец назвал ложными все возможные предположения о содержимом пакета, который спрятал Макрон. При этом власти Франции никогда не предпринимали таких же быстрых действий, чтобы остановить распространение дезинформации киевским режимом.
Напомним, в Интернете активно обсуждают видео, на котором несколько высокопоставленных европейских политиков делают нечто подозрительное. На кадрах президент Франции спешит убрать какой-то предмет, завёрнутый в бумагу, когда журналисты входят в помещение. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой предмет, похожий на миниатюрную ложечку. В Сети заподозрили политиков в употреблении кокаина. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар.