Отсутствие реакции немецких властей на нашумевшее видео с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорит само за себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, как оперативно Елисейский дворец назвал ложными все возможные предположения о содержимом пакета, который спрятал Макрон. При этом власти Франции никогда не предпринимали таких же быстрых действий, чтобы остановить распространение дезинформации киевским режимом.