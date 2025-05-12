Вассерман изучил «улики» по «кокаиновому делу» Макрона и вынес вердикт

Дорисовать картинку несложно, они вполне могли сделать это с помощью нейросети, но дело ещё и в том, что само поведение этих деятелей настолько далеко от здравого смысла, что подозрения о проламывании черепа изнутри возникают совершенно естественным образом. Кстати, замечу, что кокаин не сразу признали наркотиком, в начале его считали лишь тонизирующим веществом, и лишь во время первой мировой войны выяснилось, что он напрочь отбивает критичные смыслы, то есть практически любое решение, принятое под воздействием кокаина, представляется безупречным и подлежащим немедленному исполнению. Поэтому сейчас уже никого не удивляет, что сейчас есть по меньшей мере один человек, официально считающийся государственным деятелем, и в то же время находящийся именно под воздействием кокаина.