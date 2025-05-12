Вассерман изучил «улики» по «кокаиновому делу» Макрона и вынес вердикт
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уличил западную пропаганду в подделке «оригинала» фотографии, призванной «отмазать»Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера от употребления наркотиков. Внимательно ознакомившись с материалами «дела», эрудит Вассерман вынес вердикт: политики могли были под кокаином, а «улики» в их пользу, возможно, дело рук нейросетей.
Дорисовать картинку несложно, они вполне могли сделать это с помощью нейросети, но дело ещё и в том, что само поведение этих деятелей настолько далеко от здравого смысла, что подозрения о проламывании черепа изнутри возникают совершенно естественным образом. Кстати, замечу, что кокаин не сразу признали наркотиком, в начале его считали лишь тонизирующим веществом, и лишь во время первой мировой войны выяснилось, что он напрочь отбивает критичные смыслы, то есть практически любое решение, принятое под воздействием кокаина, представляется безупречным и подлежащим немедленному исполнению. Поэтому сейчас уже никого не удивляет, что сейчас есть по меньшей мере один человек, официально считающийся государственным деятелем, и в то же время находящийся именно под воздействием кокаина.
Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru
Напомним, что в Сети активно обсуждают видеозапись, сделанную в купе поезда с европейскими лидерами, направлявшимися в Киев. На кадрах видно, как перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном на столе находится белый объект, напоминающий свёрток или скомканную бумагу. Перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем лежит предмет, похожий на ложку или палочку. Заметив съёмку, политики быстро убрали эти вещи с поля зрения.