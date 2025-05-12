В Елисейском дворце пытаются оправдаться за вирусное видео в сети X, где президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки в Киев пытались спрятать от журналистов странный пакетик. В администрации лидера Пятой республики заявили, что «недоброжелатели Франции» намеренно искажают информацию.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — говорится в заявлении Елисейского дворца в соцсети X.

В статье отмечается, что распространение подобных ложных сообщений, направленных против Франции, происходит как из-за рубежа, так и внутри страны. Елисейский дворец также опубликовал фотографию салфетки, лежащей на столе перед Макроном, с пояснением: «Это салфетка. Используется для носа».