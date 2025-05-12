«Используется для носа»: Елисейский дворец объяснил, что за свёрток лежал перед Макроном
Елисейский дворец: Враги Франции пытаются выдать салфетку Макрона за наркотики
Эммануэль Макрон и Фридриха Мерц в поезде. Обложка © Х / Intoleranter
В Елисейском дворце пытаются оправдаться за вирусное видео в сети X, где президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки в Киев пытались спрятать от журналистов странный пакетик. В администрации лидера Пятой республики заявили, что «недоброжелатели Франции» намеренно искажают информацию.
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — говорится в заявлении Елисейского дворца в соцсети X.
В статье отмечается, что распространение подобных ложных сообщений, направленных против Франции, происходит как из-за рубежа, так и внутри страны. Елисейский дворец также опубликовал фотографию салфетки, лежащей на столе перед Макроном, с пояснением: «Это салфетка. Используется для носа».
Напомним, в Сети вызвал резонанс видеоролик, снятый в купе поезда, перевозившего европейских лидеров в Киев. Кадры демонстрируют некий белый предмет, похожий на свёрток или скомканную бумагу, на столе перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем, лежал предмет, напоминающий ложку или палочку. Заметив камеры, политики поспешили скрыть эти предметы. Пользователи платформы X выдвинули предположения, что это могли быть наркотики и приспособление для их употребления.