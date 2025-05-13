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Регион
13 мая, 19:38

Макрон: Украинцы осознают, что не смогут вернуть утраченные территории

Макрон понимает, что Украина не сможет вернуть все территории. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Макрон понимает, что Украина не сможет вернуть все территории. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина осознаёт невозможность возвращения территорий, утраченных с 2014 года. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя перспективы урегулирования конфликта.

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну», — подчеркнул французский лидер.

Он также выразил уверенность, что конфликт должен быть завершён дипломатическим путём, и подчеркнул важность того, чтобы Киев подошёл к переговорам с максимально сильных позиций.

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Ранее Эмманюэль Макрон потребовал от России принять решение о 30-дневном прекращении огня до вечера понедельника, 12 мая. В противном случае он предупредил о возможности введения дополнительных санкций. Однако пока рестрикций не последовало.

Андрей Васильев
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