Макрон: Украинцы осознают, что не смогут вернуть утраченные территории

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина осознаёт невозможность возвращения территорий, утраченных с 2014 года. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя перспективы урегулирования конфликта.

«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну», — подчеркнул французский лидер.

Он также выразил уверенность, что конфликт должен быть завершён дипломатическим путём, и подчеркнул важность того, чтобы Киев подошёл к переговорам с максимально сильных позиций.