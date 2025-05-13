Макрон: Украинцы осознают, что не смогут вернуть утраченные территории
Макрон понимает, что Украина не сможет вернуть все территории. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина осознаёт невозможность возвращения территорий, утраченных с 2014 года. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя перспективы урегулирования конфликта.
«Мы должны помочь Украине защитить себя, но мы не хотим развязывать Третью мировую войну», — подчеркнул французский лидер.
Он также выразил уверенность, что конфликт должен быть завершён дипломатическим путём, и подчеркнул важность того, чтобы Киев подошёл к переговорам с максимально сильных позиций.
Ранее Эмманюэль Макрон потребовал от России принять решение о 30-дневном прекращении огня до вечера понедельника, 12 мая. В противном случае он предупредил о возможности введения дополнительных санкций. Однако пока рестрикций не последовало.