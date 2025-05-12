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Регион
12 мая, 14:41

«До вечера 12 мая»: Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум

Макрон: Предложение для РФ о прекращении огня действует до вечера понедельника

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от России принять решение о 30-дневном прекращении огня до вечера понедельника, 12 мая. В противном случае он предупредил о возможности введения дополнительных санкций. Его слова приводит газета Le Figaro.

«Или Россия настроена серьёзно и хочет мира, или это несерьёзно и мы должны ввести больше санкций», — заявил Макрон.

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Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением стран Запада. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Мария Любицкая
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