«До вечера 12 мая»: Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от России принять решение о 30-дневном прекращении огня до вечера понедельника, 12 мая. В противном случае он предупредил о возможности введения дополнительных санкций. Его слова приводит газета Le Figaro.

«Или Россия настроена серьёзно и хочет мира, или это несерьёзно и мы должны ввести больше санкций», — заявил Макрон.

ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением стран Запада. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто 30-дневное перемирие.