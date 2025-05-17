Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна

Встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при достижении определённых договорённостей в ходе переговоров двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей делегации возможной. Но именно как результат работы и при достижении результатов в виде договорённостей», – разъяснил представитель Кремля.