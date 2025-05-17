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Регион
17 мая, 08:42

Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна

Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при достижении договорённостей

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при достижении определённых договорённостей в ходе переговоров двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей делегации возможной. Но именно как результат работы и при достижении результатов в виде договорённостей», – разъяснил представитель Кремля.

Отдельно Песков акцентировал внимание на то, что при подписании утверждённых двумя делегациями документов для Москвы главным и принципиальным останется то, кто именно с украинской стороны будет ставить свой росчерк.

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Напомним, в Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины, которые длились около двух часов. По итогам встречи стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Киевские переговорщики также требовали прекращения огня и призывали организовать встречу Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что каждая сторона представит своё видение установления мира во втором раунде переговоров.

Андрей Бражников
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