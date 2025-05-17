Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна при достижении договорённостей
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Встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при достижении определённых договорённостей в ходе переговоров двух делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определённых договорённостей делегации возможной. Но именно как результат работы и при достижении результатов в виде договорённостей», – разъяснил представитель Кремля.
Отдельно Песков акцентировал внимание на то, что при подписании утверждённых двумя делегациями документов для Москвы главным и принципиальным останется то, кто именно с украинской стороны будет ставить свой росчерк.
Напомним, в Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины, которые длились около двух часов. По итогам встречи стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Киевские переговорщики также требовали прекращения огня и призывали организовать встречу Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что каждая сторона представит своё видение установления мира во втором раунде переговоров.