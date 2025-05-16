Мирошник заявил, что встреча Путина и Зеленского «добавленной стоимости» не даст
Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Если президент РФ Владимир Путин всё же встретится с Владимиром Зеленским, то никаких итогов такие переговоры не дадут, так как для урегулирования конфликта между Украиной и Россией требуется заключение серьёзных соглашений с проработкой всех условий. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя требование Киева об организации подобной встречи.
«Нарушая собственный запрет на переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным, Украина запросила такую встречу. При этом мы понимаем, что сам факт такой встречи никакой добавленной стоимости не даст. Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны», — пояснил он.
Мирошник подчеркнул, что Киеву не удастся обойтись «разговорным жанром» и придётся задуматься о «субстантивных вещах, которые будут положены в основу возможного мирного урегулирования». Он добавил, что Киев хотел получить передышку для своей перегруппировки в зоне СВО, требуя незамедлительного прекращения огня, однако не добился желаемого.
Напомним, в Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины, которые длились около двух часов. Контакты могут возобновиться уже сегодня. По итогам встречи стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Киевские переговорщики также требовали прекращения огня и призывали организовать встречу Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что каждая сторона представит своё видение установления мира во втором раунде переговоров.