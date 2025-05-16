Если президент РФ Владимир Путин всё же встретится с Владимиром Зеленским, то никаких итогов такие переговоры не дадут, так как для урегулирования конфликта между Украиной и Россией требуется заключение серьёзных соглашений с проработкой всех условий. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя требование Киева об организации подобной встречи.

«Нарушая собственный запрет на переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным, Украина запросила такую встречу. При этом мы понимаем, что сам факт такой встречи никакой добавленной стоимости не даст. Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны», — пояснил он.