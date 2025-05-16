Ермак отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак полагает, что Киев не должен рассматривать нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение встречи в 2022 году. Об этом он резко высказался в соцсети Х, признав, что объединяет переговорные процессы только место их проведения.