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Регион
16 мая, 13:42

Ермак отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года

Делегация РФ. Обложка © Telegram / МИД России

Делегация РФ. Обложка © Telegram / МИД России

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак полагает, что Киев не должен рассматривать нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение встречи в 2022 году. Об этом он резко высказался в соцсети Х, признав, что объединяет переговорные процессы только место их проведения.

«Ассоциации с 2022 годом. <...> Всё, что связывает с этим (стамбульским процессом — прим. Life.ru) [нынешние] переговоры, — это исключительно город Стамбул. И ничего больше», — написал Ермак.

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Как сообщалось, в Стамбуле прошли переговоры между делегациями из России и Украины. За столом переговоров встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. Команду российских переговорщиков, как и в 2022 году, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — глава Минобороны Рустем Умеров. Ермак при этом запустил фейк, что российские представители якобы проигнорировали встречу.

Татьяна Миссуми
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