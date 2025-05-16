Ермак отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
Делегация РФ. Обложка © Telegram / МИД России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак полагает, что Киев не должен рассматривать нынешние переговоры в Стамбуле как продолжение встречи в 2022 году. Об этом он резко высказался в соцсети Х, признав, что объединяет переговорные процессы только место их проведения.
«Ассоциации с 2022 годом. <...> Всё, что связывает с этим (стамбульским процессом — прим. Life.ru) [нынешние] переговоры, — это исключительно город Стамбул. И ничего больше», — написал Ермак.
Как сообщалось, в Стамбуле прошли переговоры между делегациями из России и Украины. За столом переговоров встретились 11 делегатов России и 12 от Украины. Команду российских переговорщиков, как и в 2022 году, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — глава Минобороны Рустем Умеров. Ермак при этом запустил фейк, что российские представители якобы проигнорировали встречу.