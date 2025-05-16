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Регион
16 мая, 17:27

На Украине заговорили о втором раунде переговоров

Журналистка Забелина: Переговоры России и Украины могут продолжиться в июне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Продолжение переговоров России и Украины может состояться в июне. Об этом сообщила журналистка NV Юлия Забелина. Официального подтверждения этой информации ни с одной из сторон нет.

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Несмотря на то, что вчера запланированная встреча между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле не состоялась из-за неявки украинской стороны, диалог всё же был начат сегодня, 16 мая. Эта встреча представителей двух стран продлилась около двух часов. С полным текстом заявления российской стороны по итогам переговоров можно ознакомиться на сайте Life.ru. Ключевым результатом стало достижение соглашения о масштабном обмене пленными – по тысяче человек с каждой стороны. Помимо этого, стороны должны совместно выработать концепцию возможного прекращения огня, после чего переговоры будут продолжены. Предварительно, следующий раунд диалога намечен на июнь.

Юрий Лысенко
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