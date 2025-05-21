Алаудинов заявил об уничтожении почти всего состава ВСУ, брошенного на Гуево
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Российские военные практически полностью уничтожили силы ВСУ, задействованные в попытке захвата села Гуево в Курской области, сообщил РИА «Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник действительно бросил серьезные силы на захват Гуево и Глушковского района, однако его попытки провалились — потери оказались значительными. Почти все ресурсы, направленные на это наступление, были ликвидированы», — отметил он.
Напомним, 8 апреля Министерство обороны России официально подтвердило освобождение села Гуево в Суджанском районе Курской области. Этот приграничный населённый пункт был одним из последних укреплённых рубежей ВСУ в регионе. Известно, что в удержании Гуево украинским силам помогали наёмники из Великобритании и Польши.