Путин приказал подключить больше сапёров к разминированию Курской области

В ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном президент России Владимир Путин обозначил критическую необходимость наращивания усилий по разминированию региона. По его мнению, ускорение работы сапёров позволит людям как можно скорее вернуться к привычной жизни.

«Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — заявил глава государства.