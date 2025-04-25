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Опубликовано 25 апреля 2025, 03:49

ВСУ устроили охоту на сапёров, которые разминируют Курскую область

Боец Мирон: Сапёры — приоритетная цель для атак ВСУ в Курской области

Сапёр за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Сапёр за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Сапёры, занимающиеся разминированием приграничных территорий Курской области, стали главной целью для атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

«Они являются целью № 1 для ВСУ на сегодняшний день», — приводит слова военного ТАСС.

По его словам, для защиты сапёров от вражеских атак их работу постоянно прикрывают стрелки. Работа ведётся посменно. После 45 минут работы следует 15 минут отдыха.

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Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в ряде населённых пунктов. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.

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Антон Голыбин
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