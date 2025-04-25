ВСУ устроили охоту на сапёров, которые разминируют Курскую область

Сапёры, занимающиеся разминированием приграничных территорий Курской области, стали главной целью для атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

По его словам, для защиты сапёров от вражеских атак их работу постоянно прикрывают стрелки. Работа ведётся посменно. После 45 минут работы следует 15 минут отдыха.

Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в ряде населённых пунктов. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.