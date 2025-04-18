«Главное — внимательность»: Российские сапёры рассказали, как обезвреживают сотни мин под Курском
MK.ru: Сапёры ВС РФ обезвреживают школы, детские сады и больницы под Курском
Сапёр за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright
Отступая под натиском наших войск, украинские военные превратили оставленные территории в смертоносные ловушки. Каждый метр земли здесь представляет потенциальную опасность — враг плотно заминировал местность, оставив после себя сотни взрывных устройств различных модификаций. Среди них особенно коварны мины-ловушки и тщательно замаскированные растяжки, многие из которых произведены странами НАТО.
Сейчас сапёрные подразделения ведут кропотливую работу по очистке территории. В приоритете — социальные объекты: школы, детские сады, больницы.
«Эти нелюди, видимо, очень надеялись, что мы что-то упустим и кто-то из гражданских рано или поздно пострадает. Однако мы свою работу стараемся выполнять на все сто процентов», — рассказал командир сапёрного взвода с позывным Лёлик сайту MK.ru.
Особую роль в разминировании играют добровольцы отряда «Барс-Курск», прошедшие подготовку под руководством опытных специалистов 89-го гвардейского сапёрного полка. Командир взвода — позывной Бэн — рассказал, что их миссия не прощает невнимательности. Тем не менее каждый установленный знак «Проверено. Мин нет!» позволяет ощутить важность сделанного дела, отмечает военный.
«Для сапёра главное — это внимательность. Необходимо замечать детали, чтобы не напороться, например, на ту же мину с сюрпризом. Кроме того, нам нужно не только постоянно мониторить землю, но и слушать небо. В общем, всегда необходимо быть начеку. А в целом, работа мне нравится», — объяснил он.
Каждое очищенное от мин поле, каждая безопасная дорога — это шаг к восстановлению нормальной жизни в регионе. Работа сапёров не только спасает жизни, но и открывает путь к возрождению хозяйственной деятельности, даря местным жителям надежду на возвращение к быту мирного времени.
Ранее Life.ru рассказывал, что жители Курщины активно пользуются тайными тропами, которые известны только местным, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в ряде населённых пунктов. К несчастью, среди них уже есть пострадавшие от мин и прочих взрывных устройств, констатируют в инженерно-сапёрном взводе «Барс-Курск».