Прибывший в Курск Путин сообщил о попытках ВСУ прорвать границу России
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Подразделения ВСУ не оставляют попыток двигаться в сторону российской границы, сообщил президент РФ Владимир Путин волонтёрам во время первого визита в освобождённый от украинских сил регион.
Путин с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Видео © Life.ru
«Тоже пытаются двигаться в сторону границы», — сказал глава государства, но решил не вдаваться в детали, заметив, что «это отдельная тема».
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков 20 мая. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а затем лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Президент также назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ.