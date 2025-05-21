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Регион
21 мая, 06:23

Прибывший в Курск Путин сообщил о попытках ВСУ прорвать границу России

Обложка © Kremlin

Обложка © Kremlin

Подразделения ВСУ не оставляют попыток двигаться в сторону российской границы, сообщил президент РФ Владимир Путин волонтёрам во время первого визита в освобождённый от украинских сил регион.

Путин с волонтёрами в гуманитарном штабе в Курской области. Видео © Life.ru

«Тоже пытаются двигаться в сторону границы», — сказал глава государства, но решил не вдаваться в детали, заметив, что «это отдельная тема».

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков 20 мая. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а затем лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Президент также назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ.

Андрей Бражников
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