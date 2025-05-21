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Регион
21 мая, 06:12

Путин: Украинские боевики даже на «конкурсе идиотов» заняли бы второе место

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украинские боевики демонстрируют крайнюю степень своего идиотизма, уничтожая памятники времён Второй мировой войны и проявляя, тем самым, свою неонацистскую сущность. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с волонтёрами в Курской области.

«Это люди с идеологией неонацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что действия киевской армии напрямую показывают, кто эти люди есть на самом деле.

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Ранее сообщалось, что глава государства приехал в Курскую область впервые после её освобождения от ВСУ. Путин провёл встречу с волонтёрами и жителями региона. Глава государства поблагодарил всех неравнодушных людей за работу.

Наталья Афонина
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