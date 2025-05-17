В Дальнереченске забросали яйцами памятник героям ВОВ

В Дальнереченске (Приморский край) неизвестные забросали яйцами мемориал, посвящённый жителям города, павшим в годы Великой Отечественной войны. Местная прокуратура организовала проверку по данному факту и взяла расследование инцидента на особый контроль.

«Надзорное ведомство поставило на контроль проведение доследственной проверки по данному факту и установление причастных лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калужской области правоохранители задержали подростков, причастных к акту вандализма в Обнинске. Как установлено, двое несовершеннолетних демонстративно сорвали с фасада дома флаг с георгиевской лентой и затоптали его ногами. Личности молодых людей были оперативно установлены совместными усилиями полиции и сотрудников ФСБ.