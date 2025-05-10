В Обнинске задержали осквернивших георгиевскую ленту подростков
Подростки потоптались по георгиевской ленте в Обнинсе. Обложка © VK / Наталья Зыбенкова
Правоохранительные органы Калужской области установили личности несовершеннолетних, подозреваемых в осквернении флага с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошёл 10 мая в Обнинске, где двое подростков сорвали на землю георгиевскую ленту, размещённую на одном из домов в виде флага, и потоптались на ней. Сотрудники полиции и ФСБ оперативно установили личности несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время их вместе с родителями передали следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий.
Следственный комитет РФ по Калужской области также проводит проверку по данному факту. В ведомстве заявили, что по её результатам будет дана процессуальная оценка действиям подростков по статье о реабилитации нацизма.
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