В Обнинске задержали осквернивших георгиевскую ленту подростков

Правоохранительные органы Калужской области установили личности несовершеннолетних, подозреваемых в осквернении флага с георгиевской лентой в Обнинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл 10 мая в Обнинске, где двое подростков сорвали на землю георгиевскую ленту, размещённую на одном из домов в виде флага, и потоптались на ней. Сотрудники полиции и ФСБ оперативно установили личности несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время их вместе с родителями передали следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий.

Следственный комитет РФ по Калужской области также проводит проверку по данному факту. В ведомстве заявили, что по её результатам будет дана процессуальная оценка действиям подростков по статье о реабилитации нацизма.