Школьники-вандалы осквернили Вечный огонь в Прикамье
Школьники сломали плитку и испортили звезду у Вечного огня в Пермском крае
Дети испортили звезду и сломали плитку у Вечного огня. Фото © Telegram/ Осинский округ
Школьники осквернили мемориал Вечного огня в Осинском округе Пермского края. Они сломали плитку у памятника и испортили звезду. Символ ВОВ был открыт в этом году 23 февраля, но уже пострадал от вандализма. Написано заявление в полицию.
«Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написали в пресс-службе Осинского округа.
Ранее акт вандализма произошёл в Одессе, где местные жители накинули петлю на памятник Александру Пушкину и повесили табличку «Ищу бульдозер». Мимо проходившие люди возмутились действиям граждан. Завязалась перепалка, в ходе которой одна из женщин назвала глумившихся над памятником Пушкину «фашистами».