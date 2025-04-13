Школьники-вандалы осквернили Вечный огонь в Прикамье

Школьники осквернили мемориал Вечного огня в Осинском округе Пермского края. Они сломали плитку у памятника и испортили звезду. Символ ВОВ был открыт в этом году 23 февраля, но уже пострадал от вандализма. Написано заявление в полицию.

«Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написали в пресс-службе Осинского округа.