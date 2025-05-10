Мизулина требует проверить студию из Курска после танцев на пилоне под «Катюшу»
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В Курской области разгорелся скандал после публикации танцевальной студией праздничного ролика ко Дню Победы. В видео, размещённом в соцсетях, девушки в военной форме исполняют танец на шестах под известную фронтовую песню «Катюша».
Многие местные жители восприняли такой перформанс крайне негативно. В социальных сетях и общественных обсуждениях звучат обвинения в неуважении к памяти павших героев. Граждане требуют от организаторов принести официальные извинения за кощунственное использование символики Великой Отечественной войны в подобном выступлении. В стороне не осталась и глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.
«Когда мозгов нет, так и выходит. Как можно было додуматься до такого, когда регион пережил сложнейший период в своей истории в годы Великой Отечественной Войны? Когда и сейчас ситуация в Курской области непростая — ведь многие люди остались без домов из-за вторжения ВСУ? Думаю, что правоохранительные органы просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту», — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что георгиевская лента продолжает быть значимым символом Дня Победы, олицетворяющим память о героизме народа в годы Великой Отечественной войны. По словам юриста Юрия Капштыка, в России этот символ официально отнесён к государственной символике. За надругательство или порчу ленты предусмотрены строгие меры ответственности: для граждан — штрафы до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет, а для юридических лиц — штраф до 5 миллионов рублей.