Мизулина требует проверить студию из Курска после танцев на пилоне под «Катюшу»

В Курской области разгорелся скандал после публикации танцевальной студией праздничного ролика ко Дню Победы. В видео, размещённом в соцсетях, девушки в военной форме исполняют танец на шестах под известную фронтовую песню «Катюша».

Многие местные жители восприняли такой перформанс крайне негативно. В социальных сетях и общественных обсуждениях звучат обвинения в неуважении к памяти павших героев. Граждане требуют от организаторов принести официальные извинения за кощунственное использование символики Великой Отечественной войны в подобном выступлении. В стороне не осталась и глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Когда мозгов нет, так и выходит. Как можно было додуматься до такого, когда регион пережил сложнейший период в своей истории в годы Великой Отечественной Войны? Когда и сейчас ситуация в Курской области непростая — ведь многие люди остались без домов из-за вторжения ВСУ? Думаю, что правоохранительные органы просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту», — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.