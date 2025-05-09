Мизулина и Shaman прилюдно подрались на «Аллее героев», но есть нюанс
Shaman и Екатерина Мизулина устроили шуточную потасовку на стриме в Minecraft
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и руководитель «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина устроили драку во время стрима в игре Minecraft. Момент с шуточной потасовкой попал на личную трансляцию главы ЛБИ на платформе twitch.
Драка Shaman и Екатерины Мизулиной в Minecraft. Видео © Twitch.tv / Екатерина Мизулина
Их персонажи встретились на специально подготовленной к Дню Победы виртуальной локации «Аллея героев». Аватары столкнулись друг с другом и начали энергично махать руками.
«Я даже знаю, какие будут заголовки», — пошутил на этот счёт певец.
Напомним, 8 мая Екатерина Мизулина и Shaman провели интерактивный стрим на специальному подготовленном к Дню Победы сервере в Minecraft. Для зрителей трансляции организовали праздничный концерт и виртуальный поход знаковым местам Великой Отечественной войны, которые были воссозданы в игре.