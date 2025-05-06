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6 мая, 10:38

Мизулина и Shaman устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы

Мизулина анонсировала концерт с Shaman в Minecraft в честь Дня Победы

Екатерина Мизулина и Shaman в Minecraft. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина и Shaman в Minecraft. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) планируют провести совместный стрим в Minecraft, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Необычное мероприятие общественный деятель анонсировала в своём телеграм-канале.

Анонс программы. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

8 мая зрителей ждёт интерактивный стрим, включающий праздничный концерт и виртуальное путешествие по воссозданным в игре историческим местам Великой Отечественной войны. По словам Мизулиной, участники смогут получить уникальные цифровые призы, такие как тематические облики и значки. Цель мероприятия — в увлекательной форме сохранить память о войне и воспитать патриотизм у молодого поколения.

Ранее Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина провели вечер с Григорием Лепсом и его невестой Авророй Кибой. Фотографии с этого события опубликовала глава ЛБИ. На одном из снимков видна тарелка, на которой расписались все четверо участников мероприятия.

Чашка кофе, салат и мытьё посуды: Shaman рассказал, как начинается его утро с Екатериной Мизулиной
Чашка кофе, салат и мытьё посуды: Shaman рассказал, как начинается его утро с Екатериной Мизулиной
Алиса Хуссаин
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