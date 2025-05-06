Мизулина и Shaman устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы

Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) планируют провести совместный стрим в Minecraft, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Необычное мероприятие общественный деятель анонсировала в своём телеграм-канале.



Анонс программы. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

8 мая зрителей ждёт интерактивный стрим, включающий праздничный концерт и виртуальное путешествие по воссозданным в игре историческим местам Великой Отечественной войны. По словам Мизулиной, участники смогут получить уникальные цифровые призы, такие как тематические облики и значки. Цель мероприятия — в увлекательной форме сохранить память о войне и воспитать патриотизм у молодого поколения.