Чашка кофе, салат и мытьё посуды: Shaman рассказал, как начинается его утро с Екатериной Мизулиной
Певец Shaman рассказал о совместном утре с Екатериной Мизулиной
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Певец Shaman (Ярослав Дронов) поделился подробностями совместной жизни с Екатериной Мизулиной. Утро новоиспечённой пары начинается с ароматной чашечки кофе и сбалансированного завтрака. Об этом сообщает Kp.ru.
«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик. <...> Вообще я люблю работать руками по дому. Потому что когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это всё меняет», — заявил Дронов.
Ярослав рассказал, что после завтрака с Екатериной ему нравится самому мыть тарелки, а не забрасывать их в посудомоечную машину. От этого занятия он чувствует «правильную энергетику».
Напомним, что пара долго подогревала слухи о своём романе, целуясь в московской школе на глазах у учеников и обмениваясь таинственными и тёплыми посланиями в соцсетях. А в марте на своём концерте Shaman официально объявил себя и Мизулину парой. Мама Ярослава одобрила его выбор и приняла главу «Лиги безопасного интернета» как дочь родную. Предыдущий брак Ярослава Дронова распался осенью 2024 года.