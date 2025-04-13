Чашка кофе, салат и мытьё посуды: Shaman рассказал, как начинается его утро с Екатериной Мизулиной

Певец Shaman (Ярослав Дронов) поделился подробностями совместной жизни с Екатериной Мизулиной. Утро новоиспечённой пары начинается с ароматной чашечки кофе и сбалансированного завтрака. Об этом сообщает Kp.ru.

«Ну мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик. <...> Вообще я люблю работать руками по дому. Потому что когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это всё меняет», — заявил Дронов.