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14 марта, 16:53

Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей фигуры

Мизулина: Для сохранения фигуры прежде всего важен режим дня

Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Иван Высочинский

Екатерина Мизулина. Обложка © ТАСС / Иван Высочинский

Главным лайфхаком для сохранения хорошей фигуры является режим дня. Такое мнение в беседе с Леди Mail высказала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина на полях «Форума в большом городе» от VK.

Екатерина Мизулина о секретах своей фигуры. Видео © Леди Mail

«Важно высыпаться, прекращать приём пищи за несколько часов до сна и, конечно, стабильно заниматься спортом. Режим — это основа основ. Я это поняла уже во взрослом возрасте», — отметила Мизулина.

Также, по её словам, ограждать свой организм от стресса. Мизулина отметила, что она старается побольше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и монотонно питаться.

«Мне это не доставляет никакого дискомфорта, я в этом спокойно себя чувствую», — сказала она.

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Владимир Озеров
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